En la parte de arriba y que se vea bien: así utilizan los runners en Asturias la nueva baliza V-16

La baliza v-16 esta está diseñada para mejorar la seguridad en carretera y reducir el riesgo de atropellos, especialmente en situaciones de avería o accidente. Su uso será obligatorio a partir del 1 de enero y temas como su precio o la posibilidad de ser multado por no llevar la reglamentaria ha provocado que el ingenio transforme el enfado en del humor a través de estos memes publicados en las redes sociales. Su uso se ha colado incluso en las carreras navideñas y la prueba es que los runners asturianos han encontrado una nueva utilidad para este elemento. La baliza se ha colado entre los papá noeles, los elfos y los Grinch que han recorrido las calles de Oviedo. Los que la han lucido han cumplido el reglamento de la DGT al pie de la letra. La baliza navideña se usa en la parte alta y de forma muy visible. Más información