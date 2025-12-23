Ayuntamiento de Oviedo

Así será la esperada llegada de Papá Noel este miércoles a Oviedo: todos los datos del desfile que recorrerá la ciudad

Oviedo volverá a mirar al cielo (y a las aceras) este miércoles de Nochebuena para comprobar si la magia existe. Spoiler: existe y lleva barba blanca. Papá Noel regresa a las calles de la capital asturiana con su ya esperado desfile navideño, una cita que, edición tras edición, se consolida como uno de los grandes aperitivos festivos antes de la noche más ilusionante del año. Más información