Una familia de Kazajistán, la primera de 2026 en sacarse una foto con el calendario más popular y fotografiado de Asturias

Los jardineros Daniel Paniceres y Tino Casimiro Concepción han colocado a primera hora de la mañana con mimo el nuevo calendario del paseo de los Álamos del Campo de San Francisco. Es uno de los puntos más fotografiados de la capital asturiana y el servicio de Parques y Jardines madrugada cada día para actualizarlo. Suelen hacerlo a partir de las ocho y media de la mañana. Además, la primera jornada del año es la más especial. Cinco son los números que cambiaron: los dos referidos al día, los dos al mes y el 6 del nuevo año. Más información