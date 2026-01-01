VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Irma Collín

La Zona de Bajas Emisiones arranca en Oviedo sin "ninguna sola incidencia": los 450 cámaras y radares ya están en funcionamiento

De forma "muy tranquila" y sin "ninguna sola incidencia" se ha puesto en marcha la Zona de Bajas Emisiones en Oviedo. Este es el balance hecho por el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, de la primera jornada de restricciones a los coches más contaminantes al centro de Oviedo. En general, la jornada circulatoria fue tranquila porque muchos de los ovetenses decidieron pasear y otros tantos se quedaron en casa tras la fiesta de Nochevieja. Además, tan solo el 9,8% de los coches, al 8,7% de las furgonetas y a apenas el 2,3% de las motos del tráfico habitual de la capital asturianal se ven afectados con las nuevas restricciones, aunque los ovetenses no están aún del todo convencidos con su implantación. Más información