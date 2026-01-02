Mensaje navideño del concejal a las fuerzas de seguridad: "Los ciudadanos de Oviedo están orgullosos de vosotros"

En el marco de las celebraciones de Año Nuevo y a las puertas de un nuevo ejercicio, el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Oviedo, José Ramón Prado, ha querido trasladar un mensaje de reconocimiento y agradecimiento a los hombres y mujeres que integran el área de Seguridad Ciudadana —Policía Local, Bomberos y Protección Civil— por su trabajo a lo largo de un año 2025 "especialmente intenso, exigente y en ocasiones duro". Más información