Kuivi Almacenes se despide de su público: "Nos vemos antes de irnos; luego ya, si eso, nos echáis de menos"

Kuivi Almacenes se despedirá este domingo, a las dos de la tarde, de su público. Lo hará con el concierto de Los Pontiaks". Este cierre nada tiene que ver con los procedimientos administrativos que concluyen que las instalaciones culturales de Ciudad Naranco han de echar el cierre por un "cambio técnico sobre la licencia". El motivo son las vacaciones que los trabajadores se tomarán hasta el día 23. "Nos vemos antes de irnos. Luego ya, si eso, nos echáis de menos", señalan los promotores a través de un mensaje lanzado a través de sus redes sociales.