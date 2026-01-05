VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Luisma Murias

El ejemplo de superación de Irina Ríos, la asturiana que triunfa en el patinaje sobre hielo y que empezó practicando en las pistas navideñas

"No pierdo la esperanza de que algún día tengamos una pista de hielo permanente en Asturias, es mi sueño". Esa fue la confesión de la gijonesa Irina Ríos, bicampeona junior de España de patinaje artístico, antes de empezar la exhibición que protagonizó este lunes en la pista de hielo instalada en el Campo San Francisco con motivo de la programación navideña del Ayuntamiento. La joven patinadora reconoció estar "encantada" por actuar en "la tierrina" y esta misma semana viajará a Alemania para participar en un campeonato internacional de danza sobre hielo donde espera quedar en la mitad superior de la tabla, aunque reconoce que "hay mucho nivel".