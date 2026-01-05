VIDEO: Amor Domínguez / FOTO: Luisma Murias

Así fue la emotiva actuación de la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo a las puertas del HUCA: "Queremos transmitir un poco de alegría"

La Real Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo" volvió a ser fiel a una cita que se lleva celebrando desde hace seis años. Los integrantes de la formación musical estuvieron en el recinto del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para llevar un poco de alegría y distracción a los pacientes que se encuentran ingresados en el centro hospitalario y para acompañar también a los trabajadores en la víspera de Reyes. El concierto navideño es una iniciativa altruista de la ONG católica Sonrisas de Fe que ya se ha convertido en tradición Más información