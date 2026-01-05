VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Luisma Murias

Así fue la multitudinaria cabalgata de Reyes que recorrió las calles de Oviedo

Melchor, Gaspar y Baltasar ya están por las calles del centro de Oviedo. La Cabalgata partió puntual a las cinco de la tarde del instituto Alfonso II. Muchas son las novedades del recorrido ovetense de este año. La base para los preparativos se trasladó al centro educativo por las obras en la Escuela de Minas. Es por ello que el desfile partió de la calle Santa Susana y lo hizo una hora y media antes de lo previsto. La amenaza de lluvia y mal tiempo obligó al Ayuntamiento a adelantar todos los planes. Más información