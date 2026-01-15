VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Irma Collín

Este gigante de la moda cierra su último local propio en Oviedo y atraviesa una grave crisis económica

El centro de Oviedo sigue perdiendo comercios. Después de varios cierres en el último año, la tienda de Benetton, ubicada desde hace décadas en el número 16 de la calle Palacio Valdés, ha cerrado de forma definitiva tras finalizar su última campaña navideña. La clausura del establecimiento se enmarca en el plan de reestructuración puesto en marcha por el grupo textil italiano, que desde 2024 está reduciendo de manera drástica su red comercial a nivel internacional. Este ajuste, motivado por el fuerte aumento de las pérdidas de la compañía, deja a Asturias con un único punto de venta de la marca mediterránea situado en un "córner" del Corte Inglés de Gijón. Ya no quedan tiendas propias de la firma en todo el Principado, las más cercanas se encuentran en Torrelavega, León o Coruña.