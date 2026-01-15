VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Irma Collín

El librero de Oviedo que llevaba la cuenta de los días de confinamiento en la pandemia se jubila y busca relevo: "Es un negocio que sigue funcionando"

Isaac Aguirre siempre se dedicó al mundo de la tecnología, pero, después de la Gran Recesión de 2008, se quedó sin trabajo y decidió dar un vuelco a su vida invirtiendo todo el dinero que había acumulado con el paro en la adquisición de la librería "El Duende de Argüelles" en Oviedo. Dieciséis años después de aquella arriesgada apuesta, le llega la hora de jubilarse y busca alguien interesado en hacerse con el céntrico quiosco "Son días con muchos sentimientos encontrados, es muy bonito ver toda la gente que viene a despedirse. Me gustaría que no fuese una muerte anunciada, son negocios que están desapareciendo, pero que todavía tienen su clientela y siguen prestando un servicio", explicó Aguirre. Más información