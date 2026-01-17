VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Mario Canteli

Los perros protagonizan la multitudinaria bendición de animales por San Antón en Oviedo: "Venimos a pedir salud porque son uno más de la familia"

La iglesia de San Juan se mantuvo este sábado fiel a su cita con la bendición de animales y mascotas por San Antón, que ya celebra desde hace años. La bendición de animales y mascotas el día de San Antonio Abad es una práctica muy popular en España y la parroquia de San Juan, en el centro de Oviedo, comenzó a celebrarla hace casi diez años. San Antonio Abad sentó con sus prácticas ascetas y su vida en el desierto como ermitaño, las bases de la vida monástica en el Egipto de los siglos III y IV, de donde originario. Cuenta la tradición que varios de los acontecimientos más señalados de la vida de San Antonio Abad contaron con la participación de animales, tanto salvajes como domésticos.