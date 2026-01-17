Amor Domínguez

El último café en el Rívoli, el establecimiento ovetense echa el cierre tras siete décadas de historia: "Han venido muchos clientes llorando"

El local nació como tienda de calzado, pero en torno a 1957 se reconvirtió a la hostelería y adoptó su nombre en homenaje a la localidad italiana de la que procedían muchos zapatos vendidos durante años en el local. Del estreno como cafetería queda como testigo el mosaico del gijonés Joaquín Rubio Camín que preside la entrada, una pieza que a muchos recuerda al paseo de Los Álamos de Antonio Suárez y que con el paso del tiempo se convirtió en una de las imágenes más reconocibles del establecimiento. Más información