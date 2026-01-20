VÍDEO: Amor Domínguez

Cierra en Oviedo el último quiosco del Campillín: "Esta zona fue el Bronx en su época; había paisanas que cruzaban en taxi"

Cuando el amanecer agita las ramas del Campillín, en la calle Padre Suárez abre el quiosco El Trópico: un vergel de chucherías, snacks y prensa. Ahora, su propietario, Juan Carlos Salguero, se dispone a cerrar el negocio entre la calma, la reflexión y la nostalgia. Un clásico de los quioscos de Oviedo, de los que atesoran multitud de historias y toda una mitología propia. Salguero ha sido testigo del tránsito y la mutación estudiantil y vecinal. El Trópico ha sido, durante décadas, una nota más del paisaje urbano. Más información