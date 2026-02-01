PP

Mario Arias ficha a Gerardo Antuña para su nuevo vídeo como candidato a la presidencia del PP de Oviedo: "A las duras y a las maduras"

"Parece que va a llover". Así empieza la canción con el mismo título publicada por "Los Panchos" en 1996. Esta misma frase sirve de comienzo para el primer vídeo grabado por Mario Arias, que previsiblemente será el próximo presidente del PP de Oviedo, y Gerardo Antuña, su secretario general. El miércoles se cerrará el proceso para registrar las candidaturas sin que se esperen grandes sorpresas y el congreso tendrá lugar el 21 de febrero en el Auditorio. Más información