Así actúan los ladrones en el barrio ovetense de Pumarín: un hombre entra de madrugada en una cafetería y huye al ver a la cocinera

Es uno de los siete robos registrados en las últimas 48 horas a pesar de que la Policía Nacional había detenido a cuatro personas por sucesos similares la pasada semana. Además de en la cafetería entraron en una tienda de informática, una panadería, una peluquería y dos pisos Más información