R. Agudín

Susto de madrugada en El Fontán: un cortocircuito origina un incendio en un conocido local de hostelería de Oviedo

Un cortocircuito. A priori estas son las causas del incendio desatado esta madrugada en Casa Ramón, un conocido restaurante del Fontán. Los llamas, según los testigos, se desataron en una máquina afectando a parte del local. La situación obligó al inmediato traslado de los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y a las 7 de la mañana dieron controlada la situación, tal y como informaron fuentes de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado. Más información