Amor Domínguez

Los vecinos de San Esteban de las Cruces reiteran su rechazo al parque de baterías: "Lo que pretenden hacer es una bomba para Oviedo"

Vía libre para un parque de baterías en Oviedo. La Consejería de Medio Ambiente y formula informe de impacto ambiental favorable para la implantación de las plantas de almacenamiento energético mediante baterías en San Esteban de las Cruces. El proyecto de Atlántica Energía Sostenible no necesitará evaluación de impacto ambiental ordinaria porque no hay efectos adversos significativos. Sí exige un plan de autoprotección, detectores de gas y una red de hidrantes o depósitos de agua.