Amor Domínguez

Las mascotas podrán viajar en los autobuses urbanos de Oviedo si cumplen estos requisitos

"Tom" marca exactamente nueve kilos y cien gramos en la báscula y, por tanto, entra dentro del límite de diez kilos que el Ayuntamiento de Oviedo ha fijado para que las mascotas puedan viajar en el autobús urbano. La medida, aprobada por la Junta de Gobierno local y pendiente de su entrada en vigor definitiva tras el periodo de exposición pública, permitirá el acceso al TUA de animales que no superen ese tope. Sin embargo, aunque este schnauzer bonachón cumple esa condición, su dueña, Macarena Fuster, considera, como otros propietarios, que algunas otras exigencias municipales son demasiado restrictivas, especialmente la obligación de que las mascotas viajen dentro de un transportín homologado. Más información