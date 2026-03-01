Instagram

Oviedo suma una nueva firma de moda a su lista de tiendas de la calle Uría: así es la marca emparentada con la casa de Alba que triunfa entre las famosas

La firma de moda Bimani aterrizará próximamente en la calle Uría. Lo hará en el local que ocupó la tienda Claires -enfrente de El Corte Inglés- y las obras ya han comenzado para inaugurar este nuevo espacio en las próximas semanas. Esta marca fue creada por la empresaria Laura Corsini en 2012. El nacimiento fue de forma casi casual. La madrileña diseñó una blusa que fue todo un éxito. Tenía todos los elementos que busca una compradora: era una prenda versátil, favorecedora y fácil de combinar. Aquella pieza se convirtió en su seña de identidad e impulsó la creación de esta tienda que en sus orígenes se llamó Biombo 13. Más tarde, pasó a denominarse Bimani.