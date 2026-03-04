P.D.

El barrio de Oviedo que estrenará dos nuevas calles en los próximos días: se mejora la conexión con el centro de salud

Amplias aceras con bancos, papeleras y aparatos de gerontogimnasia; nuevas plazas de aparcamiento en una zona donde escasean y calzadas más anchas. Ciudad Naranco estrenará dos calles en los próximos días. La unidad de gestión Ferreros I –frente al Archivo Histórico de Asturias– ha arrancado con la urbanización de la zona. Un cambio de imagen sobre una antigua área industrial que permitirá unir Belarmino Cabal con Quevedo y enlazar Acisclo Muñiz Vigo con Belarmino Cabal.