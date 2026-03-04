Secciones

Muere un hombre de 49 años tras sufrir una indisposición en la calle Uría de Oviedo

Los servicios médicos trataron de reanimar al fallecido durante 45 minutos, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida: "Iba caminando y se desplomó" Más información

