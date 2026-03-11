X. Fernández

Los miembros de la candidatura de Oviedo a la Capital Europea de la cultura, hoy en Madrid

"Vamos a pasar, seguro. Vinimos con muchos nervios, pero también con mucha ilusión y compromiso". Así se expresó Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, a los pocos minutos de salir de la sede del Ministerio de Cultura, en Madrid, donde la capital asturiana defendió su ambicioso proyecto para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, un título que otorgan el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.