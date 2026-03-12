Atlas News

La Fiscalía mantiene la petición de 25 años de cárcel para cada uno de los padres de la "casa de los horrores" de Oviedo

La Fiscalía del Principado de Asturias se mantiene en sus trece en el juicio por el caso de la llamada "casa de los horrores" de Fitoria (Oviedo) y sigue solicitando para cada uno de los padres penas que superan los 25 años de prisión por haber aislado durante casi cuatro años de sus tres hijos menores en el chalé familiar. El ministerio público elevó además este jueves de 15.000 a 30.000 euros la indemnización que le reclama a los progenitores para cada uno de los menores por los daños morales sufridos.