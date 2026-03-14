A.D.

Así fue la emotiva despedida a Maxi: "el referente" de la Mallor de Oviedo sirve el último café entre los aplausos de sus clientes

Maxi Huete, referente de la cafetería la Mallor, se ha jubilado esta sábado tras 40 años de ejemplar profesionalidad. Así se lo han reconocido clientes, empresa y compañeros que le han sorprendido con una despedida entrañable y bulliciosa, conformando un pasillo desde la salida del camerino hasta la calle por el que Maxi desfiló entre vítores y la emoción compartida con los que han sido sus clientes y muchos de ellos amigos. Su despedida, acorde con la de una estrella. Más información