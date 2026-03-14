Rodolfo Sánchez, director de la candidatura Oviedo 2031: "Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra manos para ganar"
Oviedo es una de las ciudades finalistas a ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Así lo anunció este mediodía el ministerio de Cultura en una rueda de prensa que el Alcalde, Alfredo Canteli, y la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, siguieron desde el auditorio del Museo Arqueológico. La euforia se desató nada más conocer la noticia entre los miembros del equipo liderado por Rodolfo Sánchez Farpón. La ciudad asturiana competía contra Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Palma, Potries y Toledo. La candidatura final se conocerá a mediados de diciembre en Madrid. Por ella pelearán, además de Oviedo, Cáceres, Granada y las Palmas de Gran Canaria. Más información
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