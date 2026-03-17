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Así es el centro de pilates que completa todos los locales disponibles en el Bulevar del Vasco, en Oviedo

El complejo del Gran Bulevar El Vasco alcanzó este lunes, a falta de la culminación de las dos torres geriátricas que se están construyendo, la plena ocupación de sus locales comerciales con la apertura de un nuevo centro deportivo especializado en pilates. El estudio, que opera bajo la marca Nexes Pilates, inició su actividad a primera hora de la mañana y completa la oferta de negocios del enclave urbano. Más información