Lucas Blanco

Así es el bar más patriota de Oviedo: "Si ser facha es ser español y estar orgulloso de ello, lo llevo a mucha honra"

La calle Campomanes es escenario desde hace un par de semana de los brindis más patrióticos de Oviedo "y quizás de España". El motivo es la apertura de Reconquista, una vinatería "patriota". A sus 43 años, y tras casi dos décadas de bandejas y barras, su titular, Rosa Priede, ha decidido que ya era hora de maridar sus dos grandes pasiones: la hostelería y España. El resultado es un local que funciona como un santuario donde conviven Pelayo, la minería, los toros y el tricornio. Más información