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Oviedo se prepara para el Domingo de Ramos: huevos de Pascua que están de "muerte" y palmas que se agotan

Oviedo se prepara para el Domingo de Ramos: huevos de Pascua que están de "muerte" y palmas que se agotan

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Miki López

Oviedo se prepara para el Domingo de Ramos: huevos de Pascua que están de "muerte" y palmas que se agotan

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Miki López

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Víspera del Domingo de Ramos y las colas se suceden por el Oviedo Antiguo. Por un lado, los ovetenses eligen pacientemente la palma para que el cura las bendiga durante la misa que da inicio a la Semana Santa y, después, los niños las entregan a sus padrinos. Un gesto que se devuelve ocho días más tarde con la entrega de los ricos huevos de Pascua. Dos tradiciones que siguen teniendo múltiples fieles. Más información

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