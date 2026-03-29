Mario Canteli / Amor Domínguez

Alfredo Canteli responde a Adrián Barbón tras sus últimas declaraciones : "Nerviosos están ellos no yo"

Alfredo Canteli no le echó precisamente flores este sábado a Adrián Barbón durante la inauguración del II Foro y Exposición de la Camelia Ciudad de Oviedo. El acalde del municipio cargó duramente contra el presidente del Principado por la situación en la que se encuentra el antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que en su opinión es "una auténtica vergüenza", y le pide a Barbón que asuma sus responsabilidades políticas por la mala gestión de la parcela del viejo complejo sanitario. "Se le acabó su etapa política", defiende Canteli haciendo referencia al presidente regional. La respuesta del Principado no se hizo esperar. "Entendemos que el alcalde de Oviedo tiene un problema, y que ese problema, no menor, por cierto, se llama Vox. A ese problema responde su extremo nerviosismo, sus declaraciones de este sábado y las que, casi con certeza, seguirán hasta el final del mandato", señalan fuentes del Gobierno regional. "Por parte del Gobierno de Asturias continuaremos ofreciendo colaboración institucional y apoyo, tal y como estamos haciendo con la candidatura a la Capital Europea de la Cultura, La Vega, El Cristo y tantos y otros asuntos de interés para Oviedo y para Asturias", añaden las mismas fuentes.