Mario Canteli / Amor Domínguez

El arzobispo de Oviedo vuelve a cargar contra la eutanasia de la joven Noelia Castro, una "muerte barata" tras no cuidar paliativamente "la vida con amor y esperanza"

El arzobispo, Jesús Sanz Montes, reza cada día por la joven Noelia Castillo Ramos, la barcelonesa de 25 años que falleció por eutanasia el pasado jueves tras casi dos años de lucha legal contra su padre. Así lo expuso durante la homilía de la misa del Domingo de Ramos celebrada en la Catedral e incidió en las palabras que pronunció el sábado a través de sus redes sociales en las que dijo que la catalana fue víctima "de un múltiple fracaso que la llevó al suicidio asistido y subvencionado". "Se le aplicó una muerte barata en lugar de cuidar paliativamente la vida con amor y esperanza". Más información