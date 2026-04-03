El edificio de Oviedo diseñado por un histórico arquitecto en 1910 que brilla con luz propia esta Semana Santa

Oviedo amaneció este Jueves Santo con un regalo visual oculto tras la maraña de metal desde el pasado otoño. La retirada de los andamios en el número 5 de la calle Principado ha permitido que la luz bañe de nuevo la singular cúpula bulbosa de uno de los edificios más emblemáticos de Manuel del Busto. Es una suerte de resurrección arquitectónica en el centro. Tras meses de intensos trabajos, la corona del inmueble luce ya su piel de cerámica multicolor, recuperando una estampa que la ciudad había olvidado por el severo deterioro de un siglo de exposición a la intemperie.

La obra, proyectada en 1910, es una de las joyas que el maestro Del Busto legó al paisaje urbano ovetense. Sin embargo, el paso del tiempo no perdona. Lo que en su día fue un alarde de modernismo se había convertido en una estructura amenazante. La promotora gallega DGR Elvira, que acomete la rehabilitación para albergar 21 viviendas de venta, entendió que la restauración de esta pieza era una obligación con el patrimonio local. La empresa constructora de Emilio Cueto ha sido la encargada de ejecutar esta delicada operación de cirugía estética y estructural en Oviedo para devolver su brillo histórico.

El edificio de Manuel del Busto rehabilitado. / LNE

El estado de la bóveda antes de la intervención era ruinoso. La falta de mantenimiento permitió que la vegetación echara raíces entre las piezas cerámicas, provocando fisuraciones y filtraciones constantes. El equipo técnico, liderado por los arquitectos Borja Bordiu Cienfuegos-Jovellanos (fallecido en 2024) y Damián Fandos, junto al maestro restaurador Oscar Fandos Álvarez, se enfrentó al reto de devolver la vida a una estructura construida originalmente con doble rosca de rasilla (una técnica constructiva tradicional utilizada en la albañilería, principalmente en la formación de bóvedas tabicadas o forjados ligeros).

Se ha ensalzado su valor, su riqueza arquitectónica y su significado patrimonial. La técnica empleada por Del Busto fue el trencadís, el método popularizado por Gaudí —de cuyo fallecimiento se cumple este año el centenario— consistente en crear mosaicos con fragmentos cerámicos. En Principado 5 se usaron restos de materiales de la propia obra para revestir la cúpula con azulejo multicolor. El proceso ha sido minucioso: eliminación de azulejos, limpieza general y la colocación de una lámina impermeabilizante reforzada con malla de fibra para evitar fisuras. Se ha buscado la máxima fidelidad al diseño original que fascinó a los ovetenses a principios del siglo XX.

La parte más compleja fue el bulbo de remate, donde se han consolidado soportes cerámicos afectados por las raíces. Solo quedaban vestigios de las hojas decorativas en la cara sur. A partir de esos restos se obtuvieron plantillas para reconstruir los motivos originales con fibra de vidrio y resina, garantizando estanqueidad. Sobre esta nueva estructura se ha aplicado pintura basada en los colores originales: verde y amarillo. Todo el conjunto se ha protegido con una capa final de fibra de vidrio que le otorga un brillo especial y protege los pigmentos de la erosión causada por la lluvia asturiana.

Estado del inmueble antes de las obras. / LNE

No se han descuidado detalles como los «florones» decorativos del anillo central, restaurados devolviéndoles su policromía original. Además, la intervención ha incluido una nueva ‘pica’ de remate inspirada en la sujeción de los elementos de forja de los pináculos de la terraza. La manzana, que se completa con el edificio de Francisco Casariego de 1937 con acceso por Suárez de la Riva, recupera su equilibrio estético. DGR Elvira suma este éxito a la rehabilitación de Marqués de Santa Cruz, demostrando su compromiso con el legado de arquitectos como Manuel del Busto o Julio Galán.

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Para los transeúntes que este miércoles caminaban hacia la Escandalera, el descubrimiento de la cúpula ha sido la gran noticia. Oviedo recupera un símbolo. La calle Principado vuelve a tener ese remate que dialoga con los edificios del entorno. Es el triunfo de la recuperación del patrimonio frente al abandono sistemático. La obra de Manuel del Busto, 116 años después de su construcción, luce ya como nueva, recordándonos que la belleza de la ciudad reside en sus detalles y que solo hace falta retirar unos andamios para que Oviedo vuelva a brillar con luz propia tras un largo invierno.