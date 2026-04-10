VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Mario Canteli

El Alcalde de Oviedo critica la "injustificable tardanza" con los derribos del viejo HUCA: "Tan solo hay robos que han provocado su destrucción"

El Alcalde, Alfredo Canteli, tiene una lista con todos los temas pendientes que tiene el Principado con Oviedo. Entre ellos, el viejo HUCA, la Ronda Norte o presionar al máximo al Estado para lograr que la Agencia de Salud Pública aterrice en el edificio diseñado por Santiago Calatrava. El primer edil volvió a coger este viernes la carpeta de color azul oscuro y se dirigió a Presidencia para mantener una reunión con Adrián Barbón. La última vez que se habían visto cara a cara y a solas fue hace un año. El encuentro tuvo una hora y media de duración y, a la salida, el representante del Ayuntamiento fue el único en comparecer ante los medios de comunicación. Más información