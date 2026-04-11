VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Mario Canteli

Mauro Valvasori, el alma del primer restaurante italiano de Oviedo, se jubila: "Fuimos pioneros en la cocina internacional en la ciudad"

Mauro Valvasori es, sin duda, el italiano que más pasta hizo en Oviedo. El alma del primer restaurante que trajo la cocina transalpina a Oviedo, «Los Italianos», se jubila a los 67 años tras pasar 37 de ellos en los fogones del emblemático local de la Avenida de Galicia, cerrando con él una etapa que sabe a tradición, esfuerzo e historia de la ciudad. Más información