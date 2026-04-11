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Mauro Valvasori, el alma del primer restaurante italiano de Oviedo, se jubila: "Fuimos pioneros en la cocina internacional en la ciudad"

Mauro Valvasori, el alma del primer restaurante italiano de Oviedo, se jubila: "Fuimos pioneros en la cocina internacional en la ciudad"

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Mario Canteli

Mauro Valvasori, el alma del primer restaurante italiano de Oviedo, se jubila: "Fuimos pioneros en la cocina internacional en la ciudad"

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Mario Canteli

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Mauro Valvasori es, sin duda, el italiano que más pasta hizo en Oviedo. El alma del primer restaurante que trajo la cocina transalpina a Oviedo, «Los Italianos», se jubila a los 67 años tras pasar 37 de ellos en los fogones del emblemático local de la Avenida de Galicia, cerrando con él una etapa que sabe a tradición, esfuerzo e historia de la ciudad. Más información

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