F. Vallina

"La peña Chiribí ya está aquí": el emotivo homenaje de clientes y trabajadores a la mítica cervecería ovetense que cerró hace dos décadas

Amigos, familiares, clientes, antiguos trabajadores... No faltó casi nadie para celebrar que se cumplían veinte años del cierre de la cervecería Chiribí, situada hasta su desaparición en Pérez de la Sala, lugar donde se reunía la peña del Real Oviedo que llevaba el mismo nombre que el local. Unas 300 personas, muchas llegadas de fuera del Principado expresamente para el evento, se dieron cita el viernes para reencontrarse, revivir viejos tiempos y homenajear al propietario del Chiribí, Juan García Garrosa, conocido por todos por Chan, visiblemente emocionado ya que desconocía lo que se había organizado en su honor. La fiesta comenzó con una quedada en la cervecería Mare Nostrum, uno de los últimos clásicos que sobrevive en Pérez de la Sala de la movida de los 80 y 90 en la zona alta de la ciudad, para luego bajar en cortejo hasta la plaza de Riego, donde Chan regenta desde hace más de dos décadas El quinto de la tarde junto a su mujer, María García Rivera. Una tarde-noche plagada de nostalgia, lágrimas de felicidad, oviedismo y la promesa de volver a repetir la quedada. Más información