Amor Domínguez

Educación reconoce que el colegio especial de Montecerrao nace pequeño: "Cada día hay más alumnado con estas necesidades"

El nuevo colegio de educación especial que se está construyendo en Montecerrao, con capacidad para 240 alumnos, nace pequeño. La consejera de Educación, Eva Ledo, reconoció este jueves en Oviedo que, "por desgracia", este tipo de necesidades "cada vez va en aumento" y que por eso el Principado está estudiando mantener abierto el centro de Latores para que conviva con el nuevo equipamiento una vez que entre en funcionamiento. "Dispondremos de una instalación mayor, pero que igual no es tan grande como se necesita para atender las necesidades" , explica la responsable de Educación. Más información