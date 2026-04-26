Amor Domínguez

Efrén Rodríguez, el cuponero de la suerte de Oviedo que repartió más de seis millones de euros en un día: "Me gustaría conocer a los agraciados"

Efrén Rodríguez empezó a vender cupones el martes. Sus compañeros le decían que pronto daría un gran premio y el deseo se cumplió. Este mierense residente en La Corredoria vendió cuatro cupones dotados con 6,12 millones de euros en el sorteo del Cuponazo. Todos corresponden al número 15.987 y el único boleto de la serie 101 se llevó 6 millones de euros. Los tres restantes están dotados con 40.000 euros. "Estoy muy contento por dar dinero a mis clientes y mi único deseo es seguir dando premios". Así lo comentó este sábado mientras finalizaba su primera semana de trabajo de la mejor forma posible y tras años afiliados a la ONCE.