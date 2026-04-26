A.D.

Oviedo, una ciudad que crece en verde: roza ya los 3 millones de metros cuadrados de parques y bosques

Oviedo es una ciudad que se mide en verde. No es solo una cuestión estética o de orgullo local; son las cifras las que dictan la magnitud de una infraestructura natural que hoy se presenta más ambiciosa que nunca. La capital del Principado gestiona una superficie de 2,78 millones de metros cuadrados de zonas verdes, una extensión que para el ojo humano es difícil de abarcar, pero que los técnicos municipales traducen en una comparativa imbatible: 400 campos de fútbol como el Carlos Tartiere. El número no tiene límite. El nuevo Plan General de Ordenación –en fase de contratación– obligará a que todas las nuevas urbanizaciones tengan zonas de esparcimiento para sus vecinos. Entre los barrios que crecen, Las Campas, La Corredoria y Montecerrao. Más información