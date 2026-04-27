UNIOVI

La antigua Escuela de Minas de Oviedo estrena escultura: "No está mal, pero las que había antes no estorbaban"

La nueva imagen de los jardines de la antigua Escuela de Minas ya es una realidad. La escultura “Guitarra nº 21”, del artista aragonés Pablo Serrano, fue instalada este lunes frente al edificio de la calle Independencia, donde no tardó en captar la atención de vecinos y viandantes curiosos. “No está mal, pero las que había antes tenían bastante historia”, señaló Aurelio Gómez, habitual de la zona, mientras fotografiaba la nueva instalación con su teléfono móvil.