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El gran festival del que Oviedo volverá a ser epicentro con un escenario inédito y muy conocido

El VESU vuelve a casa. La séptima edición del festival que ha logrado situar a Oviedo en el itinerario de la vanguardia musical independiente regresará a sus orígenes el próximo mes de junio. Del 26 al 28 de junio, la capital asturiana recuperará el protagonismo absoluto de una cita que este año apuesta por el "kilómetro cero" urbano, concentrando su actividad de viernes y sábado en el entorno de El Campillín, concretamente en el recinto de la Fundación Educativa Santo Domingo – Dominicos.