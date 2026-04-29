A.D.

Sale a subasta por 8,2 millones un edificio pretendido como hotel de lujo junto a la Catedral de Oviedo

El antiguo Hogar San José, situado en plena plaza de la Catedral de Oviedo, ha salido a subasta por orden judicial a raíz de una demanda presentada por Unicaja contra la promotora Comamsa por una deuda de 3.077.402 euros correspondiente a un préstamo para la adquisición del inmueble de 3.000 metros cuadrados. La Justicia ha fijado en 8,27 millones de euros el valor del inmueble, adquirido por la empresa a Liberbank (ahora integrada en la entidad que reclama la cantidad) en 2018 para desarrollar un hotel de cuatro o cinco estrellas con 56 habitaciones y vistas a la Sancta Ovetensis. Aunque el procedimiento ya está activado, todavía no hay plazos para presentar ofertas y la propiedad asegura que negocia una venta directa que ya está "prácticamente cerrada" con un grupo nacional especializado en hotelería.