VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Juan Plaza

Jaime Mayor Oreja, presidente de la fundación Neos y exministro: "En España corremos el riesgo de que los escándalos sucesivos nos anestesien"

Jaime Mayor Oreja, (San Sebastián, 1951), presidente de la Fundación Neos, exministro del Interior y ex eurodiputado por el Partido Popular, entre otros cargos, traza en su nuevo libro "Una verdad incómoda", un diagnóstico contundente sobre la memoria del terrorismo y el rumbo político actual en España. El exministro cuestiona lo que considera una construcción interesada del relato sobre las víctimas de ETA, denunciando la consolidación de una “mentira” que habría desplazado a la verdad. También critica el “falso empate” entre terrorismo y Estado de derecho y rechaza la idea de una derrota de ETA, que interpreta como resultado de un proceso de negociación. Mayor Oreja reflexiona sobre el papel del nacionalismo durante la Transición y defiende una política antiterrorista basada exclusivamente en la ley. A la vez, advierte de una deriva política que, a su juicio, ha favorecido a los herederos del entorno etarra, al tiempo que señala la necesidad de una alternativa en el espacio del centro-derecha.