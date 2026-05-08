Ayuntamiento de Oviedo

Las espectaculares imágenes aéreras de la marcha por la "amabilidá": 2.500 niños recorren las calles de Oviedo bajo el lema de la capitalidad Europea de la Cultura

Oviedo se llenó este viernes de "Amabilidá". Este es el lema elegido por Oviedo para ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Se trata de un término que se muestra como una forma de conciliar generaciones y de afrontar nuestras carencias, pero también como una poderosa herramienta transformadora con la que Europa podía encarar la crisis que amenaza el proyecto comunitario. Bajo este paraguas, más de 2.500 niños pertenecientes a 34 colegios recorrieron las calles de la capital asturiana para conmemorar el Día de Europa –se celebra este sábado– y mostrar su apoyo a la ciudad en esta carrera que compite contra Cáceres, Granada y Las Palmas de Gran Canaria.