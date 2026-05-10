VÍDEO: Rosalía Agudín / FOTO: Mario Canteli

Pablo López conquista Oviedo con un concierto íntimo y lleno de complicidad: "Me encanta estar con ustedes"

El cantante malagueño Pablo López abarrotó este viernes por la noche el Auditorio Príncipe Felipe dentro de su gira "El niño del espacio", en un concierto marcado por la cercanía con el público y un diálogo constante con sus seguidores. Desde el inicio de la velada pidió a los asistentes que se pusiesen cómodos para disfrutar de una actuación concebida casi como una conversación compartida alrededor de su inseparable piano.