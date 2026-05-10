VÍDEO: Rosalía Agudín / FOTO: Mario Canteli

Pasión por Bertín Osborne en Oviedo: "Aquí he pasado momentos inolvidables"

Los mariachis fueron los primeros en subirse al escenario y la fiesta comenzó. Las palmas animaron la entrada de Bertín Osborne al escenario del Auditorio. “No volveré” fue de los primeros temas que interpretó en esta gira con la que conmemora 45 años de carrera y que sirve de despedida. “Qué maravilla estar en Oviedo”, exclamó nada más empezar y el concierto en el que hizo un repaso por su carrera musical. “Qué recuerdos de los conciertos en la plaza de la Catedral; qué bonitos eran. He pasado en la capital asturiana momentos inolvidables y ojalá pueda volver”, subrayó antes de interpretar “La noche de San Juan”. Durante todo el recital se mostró emocionado ante el cariño que le mostraron sus fans. “Ver esto lleno es tan bonito; quiero agradecer que estéis así. Vuelves a los sitios que quieres y te hacen feliz”.