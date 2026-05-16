J, Ardura

"El Ángel de Javi" se lleva el aplauso más emocionante de la Cofradía del Tortu: "La gente alucina cómo se comportan Oviedo y Asturias ante esta terrible enfermedad"

“Tenéis una responsabilidad muy grande, dar a conocer este tortu que tanta fame quitó”. El periodista Juan Pablo Carpintero culminó con estas palabras y con un sentido “Viva el tortu de maíz” el segundo capítulo de la cofradía de este producto "tan sencillo como genuino de Asturias", que se celebró este mediodía en la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe para distinguir a sus nuevos embajadores: la asociación “El Ángel de Javi”, el restaurante “El molín de Mingo” de Peruyes (Cangas de Onís) y la confitería centenaria Rialto además del periodista castrillonense que conduce el programa de TVE “Aquí la tierra”.