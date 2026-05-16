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Las bandas de gaitas toman el centro de Oviedo en el gran desfile de La Ascensión

Las bandas de gaitas toman el centro de Oviedo en el gran desfile de La Ascensión

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Irma Collín

Las bandas de gaitas toman el centro de Oviedo en el gran desfile de La Ascensión

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Irma Collín

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La feria de La Ascensión llega a su ecuador con el gran desfile folklórico, que partió a las cinco de la tarde de la calle Uría para seguir por el Oviedo Antiguo y en la plaza de laCatedral volver dirección el paseo del Bombé del Campo de San Francisco. El acto contó con la participación de todos los grupos folklóricos y bandas de gaitas de Oviedo. Esta cita se sumará a una programación con mucha música.

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