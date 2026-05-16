VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Irma Collín

Las bandas de gaitas toman el centro de Oviedo en el gran desfile de La Ascensión

La feria de La Ascensión llega a su ecuador con el gran desfile folklórico, que partió a las cinco de la tarde de la calle Uría para seguir por el Oviedo Antiguo y en la plaza de laCatedral volver dirección el paseo del Bombé del Campo de San Francisco. El acto contó con la participación de todos los grupos folklóricos y bandas de gaitas de Oviedo. Esta cita se sumará a una programación con mucha música.