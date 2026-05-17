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La conductora de TUA más viral: Matt Santana conquista a los viajeros enseñando su día a día en vídeo

A Manuela Santana siempre la animaban a grabarse vídeos. Sus amigos estaban seguros de que su espontaneidad conquistaría a miles de usuarios en redes sociales. Y no les faltaba razón. Matt, como le llaman y la conocen en redes sociales, se abrió en noviembre una cuenta de Tik Tok. El mensaje era alto y claro: «Abrochen su cinturón que vamos a despegar». De fondo, suena una canción que repite una y otra vez las palabras «are you ready?». En español, «¿estáis listos?». Mientras, esta vecina de La Corredoria aparece en el asiento del conductor de un autobús de los Transportes Urbanos de Asturias (TUA) y después se coloca sus inseparables gafas de sol.