A.D.

Asturias pierde viajeros y solo Oviedo logra crecer (y mucho) en visitantes: el último balance turístico de la región

Asturias cerró abril de 2026 con 147.543 viajeros alojados, 11.448 menos que en el mismo mes de 2025, lo que supone un descenso del 7,2%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La caída afectó tanto al turismo nacional como al extranjero: los viajeros residentes en España bajaron de 125.224 a 117.772, un 6% menos, mientras que los procedentes del extranjero descendieron de 33.767 a 29.771, con una merma del 11,8%. Las pernoctaciones también retrocedieron en el conjunto del Principado. Asturias registró 270.318 noches de hotel en abril de 2026, frente a las 293.215 de abril de 2025, lo que representa una caída del 7,8%. Más información