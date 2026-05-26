Amor Domínguez

Pan bendito y velas para la Virgen de la Esperanza: la tradición del Martes de Campo que mantiene la cofradía de La Balesquida

La fiesta de la Balesquida, popularmente conocida como Martes de Campo, se celebra en la capital del Principado de Asturias desde el año 1232, cuando la rica dama ovetense Velazquita Giráldez donó sus bienes a la cofradía de los sastres y a los vecinos y hombres buenos de Oviedo para distribuirlos entre los más desfavorecidos de la ciudad. La gran fiesta de Oviedo se celebra tradicionalmente el martes después de la festividad de Pentecostés vinculada a la imagen de la Virgen de la Esperanza. La capilla de la Balesquida está dedicada a Nuestra Señora de la Esperanza, y desde hace siglos la Cofradaía de la Balesquida --antigua cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza-- realiza una procesión con el paso en los días previos hasta la iglesia de San Tirso. El Martes de Campo se celebra la misa en la Capilla de la Balesquida y se bendice el pan, haciendo entrega de una pequeña pieza de pan de cuernos que se conoce como "pan bendito".